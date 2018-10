Florida bereitet sich auf Hurrikan «Michael» vor

Die USA bereiten sich auf den Wirbelsturm «Michael» vor, der am Mittwoch als Hurrikan der Stärke 3 auf die US-Küste treffen dürfte. Der Gouverneur von Florida, Rick Scott, ordnete die Evakuierung von Gebieten im Nordwesten des Bundesstaates an. Die Behörden warnten vor lebensgefährlichen Sturmfluten, Starkregen und kräftigen Sturmböen.

#HurricaneMichael isn't heading to any one town... There are warnings for more than 300 miles of coastline. It's forecast to be a large and dangerous hurricane at landfall. ??Life-threatening storm surge ??Damaging winds ??Life-threatening flash flooding https://t.co/VyWINDk3xP pic.twitter.com/nsHYkBjy2r

«Jede Familie muss vorbereitet sein», mahnte Gouverneur Scott. «Wir können Ihre Häuser wieder aufbauen, aber wir können nicht Ihr Leben wieder aufbauen.» Er erklärte für 35 Bezirke des Bundesstaates den Ausnahmezustand und mobilisierte 1250 Angehörige der Nationalgarde.

«Uns rennt die Zeit davon», warnte der Republikaner im Kurzbotschaftendienst Twitter. Von der Evakuierungsanordnung betroffen war unter anderem der beliebte Badeort Panama City. US-Präsident Donald Trump rief die Bewohner der Region auf, sich auf das Schlimmste vorzubereiten. Seine Regierung stehe bereit.

We are running out of time. TODAY is the day to get a plan, because tomorrow could be too late. It is critical that you take care of yourself, your family, and your business as Hurricane Michael approaches FL.