Florida ruft wegen Hurrikan den Notstand aus

Der US-Bundesstaat Florida machte wegen des nahenden Hurrikan «Dorian» den Notstand publik. Gouverneur Ron DeSantis erklärte am Mittwoch, damit solle sichergestellt werden, dass Florida auf die Ankunft des Wirbelsturms vorbereitet sei.

As Hurricane #Dorian approaches, I’ve declared a state of emergency to ensure local governments and emergency management agencies have ample time, resources and flexibility to get prepared. Please continue to follow local reports and @FLSERT for updates. https://t.co/FyQM6wd8er