Ein Unbekannter hat am EuroAirport «die Sicherheitskontrolle durchdrungen», bestätigt eine Sprecherin des Flughafens Basel-Mülhausen gegenüber zuonline.ch. Rund 900 Passagiere haben am Dienstagmittag am Flughafen Basel-Mülhausen ein zweites Mal die Sicherheitskontrolle durchlaufen müssen. Sechs Maschinen hoben deswegen mit etwa einstündiger Verspätung ab.

Ein Leser-Reporter, der sich auf dem Weg nach Venedig befindet, erzählt: «Ein Mann ist angeblich durch die Sicherheitskontrolle gedrungen, danach wurde alles gesperrt und wir wurden zurückgeschickt. Etwa eine Stunde lang war es hier ziemlich chaotisch.» Jetzt, um 13.35 Uhr, sei aber alles wieder gut.

Auf dem binationalen EuroAirport, der komplett auf französischem Boden liegt, ist Frankreich für den Flugbetrieb und die Sicherheit zuständig. Nachdem der Eindringling den Türalarm ausgelöst hatte, suchte die französische Polizei den Flughafen nach ihm ab und fand ihn dann auch.

Der Flughafen sei geschlossen, berichten Leser-Reporter. (Bild: Leser-Reporter)

Die Armee sei überall, schreiben Passagiere auf Twitter.

Something funny going on in #basel airport. Not allowed up to security area and army everywhere. — sara0902 (@sara09022) 19. September 2017

Beim Auslöser der Aufregung handelt es sich um einen verwirrten etwa 50-jährigen Schweizer, wie eine Sprecherin der Préfecture du Haut-Rhin gegenüber der Nachrichtenagentur sda sagte. Er sei nicht bewaffnet gewesen.

@Ryanair can you update on my flight, in Basel airport and place seems to be on lockdown #FR7357 ?? — Olivia Creed (@livcreed) 19. September 2017

(kfi)