Flugzeug rutscht in Russland von vereister Landebahn

Mit grossem Glück haben rund 100 Menschen in der Stadt Ussinsk im Nordwesten Russlands die Bruchlandung eines Flugzeugs überlebt. Die Boeing 737 knallte am Sonntag aus unbekannter Ursache beim Anflug auf den Boden und rutschte von der vereisten Landebahn.

Es sei niemand getötet oder ernsthaft verletzt worden, teilten die Behörden der Teilrepublik Komi mit. Passagiere zeigten im Internet in dramatischen Videoaufnahmen Zerstörungen im Inneren – und wie sie über Tragflächen aus der Maschine kletterten und auf den Boden sprangen.

Passenger video captures hard landing accident of UTair flight UT595 at Usinsk Airport, Russia. https://t.co/VU7kEYuRNM pic.twitter.com/hjh4tVRSYF

Passenger films his evacuation from UTair flight UT585 after it crash lands at Usinsk Airport, Russia (Video: isterikakaratek). https://t.co/VU7kEYuRNM pic.twitter.com/t0LwxwcLw8