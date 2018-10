Frau tot in Frauenfeld aufgefunden

An der Talackerstrasse in Frauenfeld wurde gegen 17.30 Uhr eine leblose Frau in einer Wohnung gefunden. Dies bestätigte Matthias Graf, Sprecher der Kantonspolizei Thurgau, gegenüber 20 Minuten. Nach ersten Erkenntnissen sei von einem Tötungsdelikt auszugehen. Weitere Details – etwa bezüglich Alter des Opfers oder über mögliche Hintergründe der Tat – gab die Polizei noch nicht bekannt.

Video: Die Polizei nimmt Stellung

«Ich habe grossen Lärm im Treppenhaus gehört, es wurde herumgeschrien», sagte eine Nachbarin, die gleich unterhalb wohnt. Sie berichtete zudem von einem Streit. «Ich hörte ein Brüllen aus dem Treppenhaus», erklärte ein Mann. Dann habe die Polizei zwei Männer aus dem Haus begleitet – einen älteren Herrn und einen Jugendlichen. «Sie waren sehr aggressiv.»

Polizei fahndet immer noch

Anwohnern zufolge hat sich die Tat im zweiten Stock ereignet. Gemäss der Aussagen einer Nachbarin ist eine Familie mit zwei oder drei Söhnen vom Todesfall betroffen. Beim Opfer soll es sich entweder um die Grossmutter oder Mutter handeln. Anwohner berichten, dass der Täter seine Mutter getötet habe. Offenbar hat dieser Drogenprobleme und war deswegen auch schon in einer Klinik.

Die Polizei hat die Angaben der Zeugen nicht bestätigt. In welchen Zusammenhang die abgeführten Männern mit der Tat stehen, ist unbekannt. Die Polizei fahndet nach eigenen Angaben immer noch nach der Täterschaft.

