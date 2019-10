Fünf Menschen in Manchester niedergestochen

In Manchester sind bei einem Messerangriff in einem Einkaufszentrum am Freitag fünf Menschen verletzt worden. Das teilte die Polizei in der nordenglischen Grossstadt mit. Ein ungefähr 40 Jahre alter Mann sei festgenommen worden.

Das Motiv für den Angriff stand zunächst nicht fest. Angesichts des Tatorts und der Umstände des Vorfalls habe die Anti-Terror-Einheit die Ermittlungen übernommen, hiess es in der Mitteilung der Greater Manchester Police. Laut Medienberichten wurde das Arndale-Einkaufszentrum im Zentrum der Stadt geräumt.

BREAKING: 4 people stabbed at the Arndale shopping centre in central Manchester, assailant has been arrested by police, motive unknown at this time. (Credit @JohnGre07881147 ) pic.twitter.com/iMVXK4Lbeu

Premierminister Boris Johnson äusserte sich erschüttert über den Vorfall.

Shocked by the incident in Manchester and my thoughts are with the injured and all those affected. Thank you to our excellent emergency services who responded and who are now investigating what happened.