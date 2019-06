In Teilen Südamerikas ist es am Sonntag zu einem massiven Stromausfall gekommen. Ganz Argentinien und Uruguay seien nach einer schweren Störung im Verbindungssystem ohne Elektrizität, teilte der argentinische Energieversorger Edesur auf Twitter mit. Der uruguyaische Anbieter UTE erklärte, das Problem sei um 07.06 Uhr (Ortszeit, 12.06 Uhr MESZ) im argentinischen Netz aufgetreten und habe «im ganzen Staatsgebiet» sowie in einer Reihe von Provinzen des Nachbarlandes einen Stromausfall verursacht. Die beiden Nachbarländer haben zusammen rund 48 Millionen Einwohner.

Una falla masiva en el sistema de interconexión eléctrica dejó sin energía a toda la Argentina y Uruguay. Ampliaremos con más información. #SinLuz #CortedeLuz — Edesur Argentina (@OficialEdesur) June 16, 2019

Die argentinische Zeitung «La Nación» berichtete von Stromausfällen in der Hauptstadt Buenos Aires und verschiedenen Provinzen des Landes. Auch Teile Brasiliens und Chiles seien betroffen. Laut BBC gab es ausserdem in Paraguay Stromausfälle. (sep/sda/afp)