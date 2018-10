Grosseinsatz wegen Geiselnahme in Kölner Hauptbahnhof

Die Polizei ist am Montagmittag wegen einer Geiselnahme in einer Apotheke zu einem Grosseinsatz am Kölner Hauptbahnhof ausgerückt. «Wir gehen aktuell von einer Geiselnahme aus», sagte ein Polizeisprecher vor Ort der Nachrichtenagentur AFP.

Demnach soll sich ein Mann mit mindestens einer Frau in einer Apotheke im Hauptbahnhof aufhalten. Augenzeugenberichte über Schüsse und eine gezündete Rauchbombe wollte die Polizei unter Hinweis auf den laufenden Einsatz zunächst nicht bestätigen.

Brandgeruch vor dem Bahnhof

Der Mann ist nach Polizeiangaben «augenscheinlich bewaffnet». Die Polizei habe Kontakt zu ihm aufgenommen. Der Bahnhof wurde nach Beginn des Einsatzes gegen 12.45 Uhr grossräumig abgesperrt und geräumt, wie ein AFP-Korrespondent berichtete. Es wurde dazu aufgefordert, «auf dem schnellsten Weg das Bahnhofsgebäude zu verlassen».

Spekulationen über einen terroristischen Hintergrund der Tat wollte der Polizeisprecher nicht bestätigen. Polizei und Feuerwehr waren mit einem Grossaufgebot im Einsatz, auch ein Spezialeinsatzkommando war vor Ort. Vor dem Bahnhof war Brandgeruch wahrnehmbar. Zur Identität des mutmasslichen Täters lagen der Polizei laut dem Sprecher zunächst keine Hinweise vor. (sep/AFP)