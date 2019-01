Geisterfahrerin verursacht Kollision auf der A1

Die Kantonspolizei Aargau meldete am Sonntag, dass eine in Wettingen auf die Autobahn einbiegende Geisterfahrerin via Bareggtunnel auf der falschen Spur mehrere Kilometer in Richtung Bern fuhr. Auf der Höhe Birrfeld kam es nach Mitternacht mit einem korrekt fahrenden Fahrzeug zu einer Kollision. Zuvor hatten mehrere Autos bei relativ starkem Verkehr auf der A1 einen Zusammenprall vermeiden können.

Die Lenkerin, eine 42-jährige Serbin, musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Sie wurde beim Zusammenstoss verletzt.

Vier Verletzte in Landquart

Bei einer Frontalkollision auf der Nationalstrasse A28 in Landquart wurden am Samstagabend vier Menschen verletzt und mussten per Ambulanz ins Spital gebracht werden. Die A28 wurde für die Bergungsarbeiten rund dreieinhalb Stunden gesperrt.

Ein 24-jähriger Automobilist war kurz vor 18 Uhr auf der Prättigauerstrasse unterwegs, als er zunächst das Fahrzeug eines 24-jährigen Lenkers streifte und anschliessend mit dem Auto einer 26-jährigen Frau frontal kollidierte. Die Frau wurde dabei eingeklemmt und musste von der Strassenrettung der Feuerwehr Landquart geborgen werden, wie die Bündner Kantonspolizei am Sonntag mitteilte.

Die schwerverletzte 26-jährige Frau sowie der 24-jährige Automobilist und dessen zwei Mitfahrenden wurden mit mittelschweren Verletzungen ins Kantonsspital Graubünden nach Chur transportiert. Der in die Streifkollision involvierte 24-jährige Autolenker sowie seine Begleitperson blieben unverletzt.

Die Nationalstrasse A28 musste während rund dreieinhalb Stunden gesperrt werden. Auf der Umfahrungsstrasse kam es deshalb zu Verkehrsbehinderungen mit langen Staus.

Zwischenfall auch auf der Schwägalp

Bei einer Kollision von zwei Personenwagen auf der Schwägalp AR wurde eine Mitfahrerin verletzt. Sie musste mit einer Ambulanz zur Kontrolle ins Spital gebracht werden, wie die Ausserrhoder Kantonspolizei am Sonntag mitteilte.

Ein 19-jähriger Autolenker war um 16 Uhr von der Schwägalp herkommend talwärts in Richtung Passhöhe unterwegs, als er bei der Rechtskurve unterhalb der Kapelle auf der schneebedeckten Strasse auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit einem korrekt entgegenkommenden Personenwagen kollidierte. In diesem Fahrzeug klagte eine Mitfahrerin nach dem Unfall über Kopfschmerzen. Sie wurde deshalb ins Spital gebracht.

Auto landet auf dem Dach

Eine 54-jährige Autolenkerin zog sich am Samstagnachmittag bei einem Selbstunfall auf der Autobahn A4 in Risch ZG leichte Verletzungen zu. Sie war aus ungeklärten Gründen ins Schleudern geraten und hatte die Leitplanke touchiert, worauf sich das Fahrzeug überschlug und auf dem Dach landete.

Mehrere nachfolgende Fahrzeuglenker hätten darauf angehalten, die Lenkerin aus dem Unfallfahrzeug befreit und sie in Sicherheit gebracht, teilte die Zuger Polizei am Sonntag mit. Die Frau sei mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Spital transportiert worden.

Während der Sachverhaltsaufnahme und der Fahrzeugbergung musste der Normalstreifen gesperrt werden. Dies führte auf dem betroffenen Autobahnabschnitt zu Verkehrsbehinderungen.

Am gleichen Tag kam es beim Walensee auf der Autobahn A3 zu Auffahrunfällen. Im Tunnel Hof betraf es fünf Autos, im Raischiebentunnel deren drei. Es entstand ein hoher Sachschaden von rund 65'000 Franken.

