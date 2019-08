Gewitter bringen Temperatursturz

Am Sonntag wird es noch mit etwas über 30 Grad sommerlich warm. Das soll sich aber bereits am Nachmittag ändern. Wie der Wetterdienst Meteonews berichtet, ziehen dann die ersten Wolken auf. In der Nacht auf morgen sorgen dann Gewitter für eine Abkühlung. «Es wird stürmisch und windig. Am Montag wird es deutlich kühler. Es ist mit einem Temperatursturz von etwa 10 Grad zu rechnen», so Meteorologe Roger Perret zu «20 Minuten».

Heute Sonntag gibt es im Norden recht verbreitet 30 Grad und knapp mehr und damit einen #Hitzetag. In der Nacht auf morgen sorgen dann #Gewitter für eine #Abkühlung, morgen ist es deutlich weniger warm. https://t.co/ukMOKW9ZVC (rp) pic.twitter.com/bFIC3IiOSg — MeteoNews (@MeteoNewsAG) August 18, 2019

Am Montag und Dienstag muss man mit Niederschlägen und Temperaturen unter 20 Grad rechnen. Ab Mittwoch beruhigt sich laut Perret die Lage ein wenig. «Trotzdem bleibt es bewölkt.»

Warme Temperaturen und Sonnenschein werden erst am Freitag wieder erwartet. Dann soll es mit um die 25 Grad sommerlich warm werden: «Das gilt für das gesamte nächste Wochenende», so Perret.