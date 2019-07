Gleich fünf Raumschiffe angedockt – auf der ISS herrscht Hochbetrieb

Die Nasa-Zentrale freut sich über die erfolgreiche Andockung und verbreitet auf Twitter ein Video davon. (Video: Twitter/Nasa)

Mit Verpflegungsnachschub für die Astronauten und Materialien für rund 250 wissenschaftliche Experimente an Bord ist ein «Dragon»-Raumfrachter an der Internationalen Raumstation ISS angekommen. Insgesamt sind derzeit fünf Raumschiffe an der ISS angeschlossen.

Diese teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Samstag mit. Mit dem Roboterarm sei der Frachter «Dragon» (Drachen) der Betreiberfirma SpaceX zur Station gezogen und angedockt worden. «Es war ein grossartiger Tag, um einen #Drachen zu fangen», schrieb US-Astronaut Nick Hague auf Twitter.

It was a great day to capture a #Dragon???? @Astro_Christina and I captured the visiting vehicle using @Space_Station’s robotic arm Canadarm2. Want to learn more about the 5,000+ pounds of research, equipment, cargo and supplies aboard dragon? Details here: https://t.co/ucfM2UotgH pic.twitter.com/Sj8c3TB1R6 — Nick Hague (@AstroHague) July 27, 2019

Der unbemannte private «Dragon» war in der Nacht zum Freitag vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral gestartet. Seine 18. Versorgungsmission war zuvor zweimal verschoben worden.

Zu den nun fünf an der ISS angedockten Raumschiffen zählen neben «Dragon» der Nasa zufolge die Frachter «Cygnus» von Northrop Grumman und «Progress» aus russischer Herstellung sowie zwei russische Sojus zum Transport von Astronauten.

Eines der beiden Sojus-Raumschiffe war erst vor gut einer Woche vom kasachischen Weltraumbahnhof Baikonur mit drei Raumfahrern an Bord zur ISS geflogen. Neben dem italienischen Astronauten Luca Parmitano wurden auch der Amerikaner Andrew Morgan und der russische Kosmonaut Alexander Skworzow ins All geschickt. In der zweiten Hälfte ihrer sechsmonatigen Mission soll Parmitano als erster Italiener das Kommando auf der ISS übernehmen. (sda)