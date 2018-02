Haus fliegt mitten in Wohnquartier in die Luft

Bei einer Explosion in der mittelenglischen Stadt Leicester sind nach Behördenangaben mindestens sechs Menschen verletzt worden. Zwei Personen sind nach Angaben des Spitals in kritischem Zustand.

Nach Feuerwehrangaben gab es mehrere Notrufe wegen einer Explosion und eines Brandes. Offenbar sei ein Gebäude eingestürzt. Nähere Angaben konnte eine Sprecherin zunächst nicht machen. Der Rettungsdienst meldete zunächst vier, später sechs Verletzte über Twitter.

Die Unglücksursache war zunächst unklar. Der Fernsehsender Sky News meldete, erste Ermittlungen hätten keinerlei Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund ergeben. Die Polizei gab nach der schweren Explosion in der der mittelenglischen Stadt Leicester vorsichtig Entwarnung. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gebe es keine Hinweise darauf, dass der Vorfall einen terroristischen Hintergrund habe, teilte die Polizei am späten Sonntagabend mit.

Das Spital von Leicester rief die Bevölkerung auf, sich nur in wirklich dringenden Fällen an seine Unfallabteilung zu wenden, da dort die Schwerverletzten behandelt würden. Die Polizei erklärte, die Bevölkerung solle das Unglücksgebiet meiden, Strassen seien gesperrt.

Im Internet verbreitete Fotos und Videos zeigten ein brennendes Gebäude und Schutt und Trümmer auf der Strasse. Graeme Hudson, der fünf Minuten vom Explosionsort entfernt wohnt, berichtete, sein Haus sei durch die Wucht der Explosion erschüttert worden.

| Major Incident |



19:19 |There has been a major incident on Hinckley Road, Leicester. All emergency services are currently dealing with this. Carlisle Street and part of Hinckley Road have been closed Please avoid the area. — LeicestershirePolice (@leicspolice) February 25, 2018

Gegenüber der «Sun» berichten Augenzeugen von einer lauten Explosion, bebenden Häusern und viel Rauch.

#UPDATE #explosion on #hinckleyroad in #leicester. The Polish shop next to the bus stop has blown up. Avoid the area. Roads closed and lots of sirens in attendance. Smoke everywhere. pic.twitter.com/0os9RxjAsg — applepearmamabear (@applepearmama) 25. Februar 2018

Auf Twitter kursieren Bilder der Strasse im Quartier. Offenbar soll eines dieser Häuser von der Explosion betroffen sein:

This is where the explosion happened #Leicester pic.twitter.com/iuU9qQYqKE — Paul Seedall (@Smallpaul11) February 25, 2018

Nach der Explosion schien die Feuerwehr vor allem mit dem Feuer zu kämpfen zu haben. Ein Anwohner zur Lokalzeitung «Leicester Mercury»: «Die Flammen sind riesig. Es würde mich erstaunen, wenn es keine Verletzten gegeben hat.» Im unteren Teil der Häuser in der Strasse befinden sich Läden – die oberen Etagen sind bewohnt. (bla/chk/sda)