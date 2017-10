Historisches Holzhaus geht in Hünenberg ZG in Flammen auf

In Hünenberg See ZG ist am Montagabend ein Bauernhaus an der Luzernerstrasse in Flammen aufgegangen. Das Feuer brach um 18.30 Uhr aus und erfasste die das ganze Haus. Die Rauchsäule war bis nach Zug zu sehen. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Holzhaus bereits in Vollbrand.

Die Flammen breiteten sich rasend aus, da es sich beim betroffenen Haus um ein historisches Holzhaus handelte. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Sie wurden vom Rettungsdienst und der Feuerwehrsanität betreut.

Katze und Echse aus dem Haus gerettet

Den Feuerwehrleuten gelang es im Zuge der Löscharbeiten, in das Haus vorzudringen und eine Katze und eine Echse aus den Flammen zu retten. Sie konnten heil den Besitzern übergeben werden.

Wie hoch der entstandene Schaden am Haus ist, kann noch nicht beziffert werden. Er sei aber beträchtlich, sagte die Zuger Polizei in einer Medienmitteilung.

Löscharbeiten dauern an

Die Brandursache ist noch unklar. Das Haus ist bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner des Hauses sind bei Bekannten oder in Hotels untergekommen.

Die Löscharbeiten werden auch in der Nacht weiter andauern. Die Polizei sperrte die Strasse und bittet die Autofahrer, das Gebiet zum umfahren. Rund 100 Personen der Feuerwehr und der Polizei standen im Einsatz.

(fur)