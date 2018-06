Hochwassergefahr: Jetzt kommt der grosse Regen

Ab Montagnachmittag zieht über weiten Teilen der Schweiz eine Gewitterfront auf. Laut MeteoNews ist mit starken Windböen, Regenmengen von 30 bis 100 Litern pro Quadratmeter und sogar Hagel zu rechnen. In der Folge steigt die Hochwassergefahr bis am Mittwochabend besonders entlang kleinerer Fliessgewässer.

Zum Wochenstart im Osten zunächst noch sonnig ??. Dann vielerorts Schauer ????? und auch kräftige Gewitter ??. Hagel und Sturmböen ????? sind möglich. 23 bis 28 Grad. pic.twitter.com/zG7e0QskoA — SRF Meteo (@srfmeteo) June 11, 2018

«Bereits im Verlauf des Montags überqueren uns teils kräftige Regengüsse oder Gewitter», schreibt MeteoNews in einer Medienmitteilung. «Es könnte punktuell gefährlich werden», sagt ein Sprecher zu «20 Minuten».

Besonders Reuss, Aare und Töss sind gefährdet

Am Dienstag muss bei wechselnder Bewölkung verbreitet immer wieder mit intensivem Regen gerechnet werden. Am Mittwoch lagern sich die Niederschläge zusehends an die Alpen an und sorgen dort bis am Abend für weiteren anhaltenden Niederschlag.

Die akkumulierten Niederschlagsmengen werden vielerorts 50 Liter pro Quadratmeter übersteigen, lokal sind bis über 100 Liter pro Quadratmeter möglich. «Der Höhepunkt wird dann in der Nacht auf Mittwoch erreicht, da werden grosse Regenmengen erwartet», so der Sprecher weiter.

Weil insbesondere kleine und mittelgrosse Gewässer — besonders Reuss, Aare und Töss — bereits gut gefüllt sind, steigt die Hochwassergefahr an.

Nach dem ersten Hitzetag des Jahres folgt in der Nacht auf Montag die erste Tropennacht, berichtet SRF Meteo. In Vevey VD am Genfersee seien die Temperaturen bis 7 Uhr nicht unter 20 Grad gefallen.

Gestern der erste #Hitzetag und schon folgt die erste #Tropennacht. In Vevey VD am #Genfersee bis 07 Uhr nicht unter 20 Grad. ^gf pic.twitter.com/floVAYnJO2 — SRF Meteo (@srfmeteo) June 11, 2018

