Hurrikan «Lane» bedroht Hawaii

Hawaii bereitet sich intensiv auf den Hurrikan «Lane» vor, der zwischen Donnerstag und Samstag auf der US-Inselgruppe eintreffen könnte. Jedenfalls gaben die Behörden eine Warnung für die Inseln Big Island, Maui, Molokai, Kahoolawe sowie Lanai heraus, wie mehrere amerikanische Medien berichten.

Der Sturm könnte zwischen Donnerstag und Samstag Lokalzeit über die Hauptinseln hinwegfegen oder sehr nahe an ihnen vorbei ziehen, teilte das Nationale Hurrikan-Zentrum in Miami mit. Die Experten stuften den Sturm zwar am Mittwoch auf einen Hurrikan der Kategorie vier von fünf herunter, warnten aber trotzdem vor einer gefährlichen Wirkung.

The following US&R assets have been activated to assist with the Hawaii response effort for Hurricane Lane: White Incident Support Team (IST), California Taskforce 8, California Taskforce 3, and Washington Taskforce 1 as NIMS type 3 US&R task forces. #HurricanLane @fema pic.twitter.com/sUiofEMLt2

David Ige, der Gouverneur von Hawaii, hatte bereits am Dienstag eine Notstandserklärrung unterschrieben, um im Ernstfall alle möglichen Ressourcen zu mobilisieren. Einwohner, aber auch Touristen sollen sich auf «erhebliche Auswirkungen» des Sturms gefasst machen, schrieb er auf sozialen Medien. Auch der amerikanische Präsident Donald Trump mahnte zu Vorsicht und rief die Menschen dazu auf, sich gut vorzubereiten und den Anweisungen der Behörden Folge zu leisten. Auf gewissen Inseln bleiben die Schulen geschlossen.

Request for a Presidential Disaster Declaration for the State of Hawai‘i has been approved for #HurricaneLane. Approval????: https://t.co/qvWQe9rPJ7. We are grateful to the President and FEMA for the swift approval of our request as our state braces for the severe weather ahead. pic.twitter.com/GCcWTEEAQq