Im Tessin schüttet es wie aus Kübeln

Bei kräftigen Gewittern hat es seit Dienstagabend im Tessin heftig geregnet. An diversen Messorten fielen mehr als 100 Liter Regen pro Quadratmeter. Am meisten Niederschlag fiel bis Mittwochabend in Locarno und in Torricella mit je 130 Litern.

Nachdem es am Dienstag vor allem auf der Alpennordseite stark gewittert hatte, zogen am Abend und in der Nacht auf Mittwoch entlang der südlichen Voralpen kräftige Gewitterzellen auf. In der Nacht und ab Mittwochmorgen gingen grosse Regenmengen nieder, wie der Wetterdienst Meteonews mitteilte.

Für den Kanton Tessin sind den Angaben zufolge Regenmengen über 100 Liter pro Quadratmeter nicht aussergewöhnlich. Die Rekorde bei den 24-Stunden-Mengen liegen über 200 Litern. In 48 Stunden können im Südkanton durchaus auch 300 Liter Regen pro Quadratmeter zusammenkommen.

Zürich Spitzenreiter im zentralen und östlichen Mittelland

Auf der Alpennordseite fiel in den letzten beiden Tagen bis Mittwochabend im zentralen und östlichen Mittelland am meisten Regen. Spitzenreiter ist Zürich mit 56 Litern am Flughafen und 51 Litern in Reckenholz.

Andere Messtationen im Flachland registrieren seit Dienstag verbreitet 35 bis 50 Liter Regen pro Quadratmeter. Der Hauptteil des Regens fiel am Dienstag. Einzig im Jura und in der Nordwestschweiz gab es am Mittwoch je nach Standort noch Regenmengen über 20 Liter.

In Kombination mit teils kräftigen #Gewittern fielen heute vor allem auf der #Alpensüdseite grosse #Regenmengen. Spitzenreiter war die Station Locarno-Magadino mit 130mm in den letzten 24h (Stand 17:30). Aber auch in #Bellinzona und #Lugano gab es mehr als 100mm Regen. (ss) pic.twitter.com/hMHzw4WYyH — MeteoNews (@MeteoNewsAG) August 7, 2019

(fal/sda)