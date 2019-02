Australien droht Jahrhundertflut

Im Nordosten Australiens droht eine Jahrhundertflut: Heftiger Dauerregen verwandelte in Teilen des Bundesstaats Queensland Strassen in Sturzbäche, tausende Menschen mussten am Sonntag ihre überfluteten Häuser verlassen - und es war kein Ende in Sicht: Der sintflutartige Regen könnte noch mehrere Tage weitergehen. In einigen Regionen fiel binnen weniger Tage zwei Meter Regen - normalerweise ist dies die Regenmenge eines ganzen Jahres.

Queenslands Ministerpräsidentin Annastacia Palaszczuk sprach von einem «Ereignis, wie es nur alle hundert Jahre vorkommt». Allein in der Stadt Townsville waren 20'000 Häuser von Überflutung bedroht, tausende waren ohne Strom.

«Unser Untergeschoss ist weg»

«Die Wassermengen sind einfach unfassbar», sagte Einwohner Chris Brookehouse dem Sender ABC. «Unser Untergeschoss ist weg, der Kühlschrank und die Gefriertruhe treiben im Wasser.» Sollte das Wasser noch fünf bis sechs Treppenstufen steigen, sei auch das Obergeschoss überflutet.

Der tropische Nordosten Australiens ist zu dieser Jahreszeit immer sehr regnerisch. In diesem Jahr sind die Regenmassen aber besonders gross: Grund ist ein Monsun-Tiefdruckgebiet, dass sich nur sehr langsam von der Stelle bewegt und grosse Mengen Niederschlag freigibt. Die australische Wetterbehörde ging am Sonntag davon aus, dass die Regenfälle noch drei Tage anhalten könnten. (sep/AFP)