Julen tot in Brunnenschacht gefunden

Der seit knapp zwei Wochen in einem tiefen Brunnenschacht in Südspanien verschollene Julen ist in der Nacht zum Samstag tot gefunden worden. Die Leiche des zweijährigen Jungen wurde nach tagelangen Bohrungen in einer Tiefe von rund 70 Metern entdeckt.

Die Rettungsmannschaften drangen um 01.25 Uhr zu dem Bohrloch vor, wo Julen vermutet worden war. Dort fanden sie «den Kleinen leblos» vor.

Rechtsmediziner untersuchen Leiche

In einer Pressekonferenz am Samstag gaben die Behörden bekannt, dass Julens Körper von zwei Bergarbeitern entdeckt wurde. «Um 4 Uhr wurde der Leichnam zum rechtsmedizinischen Institut gebracht», sagte Alfonso R. Gómez de Celis von der Regionalregierung laut Lavanguardia. «Julen wurde dort gefunden, wo wir ihn vermutet hatten.» Nun ginge es darum die Todesursache und den Todeszeitpunkt herauszufinden. Die Autopsie wurde bereits eingeleitet. Im Verlauf des Tages hoffe man, mehr zu wissen.

Laut dem ersten Eindruck des Gerichtsmediziners liegt die Vermutung nahe, dass Julen im freien Fall von 71 Metern gestorben ist.

Auf immer neue Probleme gestossen

Retter hatten seit dem 13. Januar unermüdlich versucht, zu dem Kind in dem extrem engen Schacht vorzudringen. Allerdings gab es keine Lebenszeichen von ihm. Zudem war unklar, in welcher Tiefe des 107 Meter tiefen, illegal auf der Suche nach Wasser gegrabenen Bohrloches sich der Knabe befand.

Ganz Spanien hatte tagelang mit den Eltern gehofft und gebangt. Experten hatten versichert, dass es nicht ausgeschlossen sei, das Kind lebend zu finden. Jedoch waren die Hoffnungen auf ein glückliches Ende des dramatischen Unfalls mit jeder Minute geschrumpft. Die Helfer waren bei der Bohrung eines Parallel-Tunnels auf immer neue Probleme gestossen, so vor allem auf extrem hartes Gestein, das die Arbeiten verzögerte.

Bei Ausflug verschollen

Seit Donnerstagabend hatten erfahrene Bergarbeiter unter schwierigsten Bedingungen mit Spitzhacken und Presslufthämmern einen horizontalen Tunnel gegraben, um zu Julen vorzudringen.

Der Kleine war bei einem Ausflug mit seiner Familie in das Loch gefallen, das einen Durchmesser von nur 25 bis 30 Zentimetern hat. Seine Eltern hatten in der Nähe gepicknickt. Bei Kameraaufnahmen war im Schacht in einer Tiefe von gut 70 Metern eine Tüte mit Süssigkeiten entdeckt worden, die Julen bei sich hatte. Seit Julens Verschwinden hatte es kein Lebenszeichen des Kleinkindes gegeben. Einsatzkräfte fanden zunächst lediglich Haare des Jungen an dem Bohrloch.

Experten erklärten, ein vergleichbarer Notfall in einer solchen Tiefe habe es weltweit noch nie gegeben. Julens Eltern hatten 2017 bereits ihr erstes Kind verloren, das spanischen Medien zufolge an einem Herzfehler starb. (scl/sda)