Touristenboot kentert auf Donau – mehrere Tote

Beim Zusammenstoss zweier Schiffe auf der Donau in Budapest sind in der Nacht auf Donnerstag mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. 16 weitere Personen würden vermisst, berichtete das ungarische Fernsehen unter Berufung auf das Innenministerium.

Nach Angaben des ungarischen Fernsehsenders M1 wurden 18 weitere Passagiere sicher geborgen.

Das Ausflugsschiff Hableany (Nixe) mit 34 Menschen an Bord war demnach auf der Höhe des Parlamentsgebäudes mit einem anderen Schiff zusammengestossen. Anschliessend kenterte es und ging unter. Bei den Passagieren an Bord des Schiffes soll es sich hauptsächlich um Touristen aus Fernost handeln.

Medien berichteten von einem Grosseinsatz der Rettungskräfte. Die Suche nach den weiteren Opfern des Unglücks läuft auf Hochtouren. Die Suche wird durch den hohen Wasserstand der Donau und durch die starke Strömung erschwert.

