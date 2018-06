Kein Strom: Hamburger Flughafen steht heute still

Nach einem Stromausfall am Hamburger Flughafen soll dort am gesamten Sonntag kein Flieger mehr starten oder landen. «Der Flughafen sieht sich gezwungen den Flugbetrieb für den heutigen Tag einzustellen», teilte Norddeutschlands grösster Flughafen auf Twitter mit.

Update, Stand 16:00 Uhr: Der Flughafen sieht sich gezwungen den Flugbetrieb für den heutigen Tag einzustellen. Es ist nicht gelungen den Fehler zu beheben. Der Flughafen Hamburg benötigt redundante Stromversorgung um einen gesicherten Flugbetrieb durchzuführen. (1/2) — Hamburg Airport (@HamburgAirport) 3. Juni 2018

(2/2) Wir entschuldigen uns bei allen betroffenen Passagieren, Abholern und Angehörigen. Bitte wenden Sie sich für Informationen zu Umbuchungen etc. direkt an Ihre Airline: https://t.co/hV9ugeJUv3 — Hamburg Airport (@HamburgAirport) 3. Juni 2018

Zuvor hatte die Polizei bereits die Zufahrtswege zur Abflugebene gesperrt. Reisenden wurde davon abgeraten, zum Flughafen zu kommen. «Es ist nicht gelungen den Fehler zu beheben», teilte der Flughafen mit. Es werde eine «redundante Stromversorgung» benötigt, um einen gesicherten Flugbetrieb durchzuführen.

Swiss-Passagiere ebenfalls betroffen

Auch Flüge von Swiss sind vom Stromausfall in Hamburg betroffen, wie «20 Minuten» schreibt. Eine Maschine sei gar nicht gestartet, eine weitere werde zu gegebenem Zeitpunkt ohne Passagiere und Gepäck zurückfliegen, wie Karin Müller, Sprecherin der Swiss, auf Anfrage sagt.

Die restlichen vier Flüge von Zürich nach Hamburg mussten gestrichen werden, nachdem der Flughafen den Flugbetrieb für den Sonntag eingestellt hatte. Die aktuelle Situation dürfte mehrere Hundert Swiss-Passagiere betreffen.

Nach einem Kurzschluss musste der Flugbetrieb in Hamburg ab 10 Uhr eingestellt werden. «Wir arbeiten mit Hochdruck an der Behebung», wie eine Sprecherin am frühen Nachmittag mitteilte. Reisende wurden aufgerufen, sich vor ihrer Anreise zum Flughafen an ihre jeweilige Fluggesellschaft zu wenden. Sonntags werden am Hamburger Flughafen im Schnitt je 200 An- und Abflüge abgefertigt.

(sep/AFP)