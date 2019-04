Vier Tote nach Lawine im Wallis

Bei einem Lawinenniedergang im Gebiet der Grünhornlücke in der Gemeinde Fieschertal wurden am Freitag vier Skitourengänger verschüttet. Die vier Personen konnten am Samstagnachmittag nur noch tot geborgen werden. Die Gruppe aus Deutschland war am Freitag gegen 9 Uhr von der Finsteraarhornhütte über die Grünhornlücke mit Ziel Konkordia-Hütte aufgebrochen.

Als die Skitourengänger gegen Abend nicht bei der Konkordia-Hütte ankamen, informierte der Hüttenwart die Kantonale Walliser Rettungsorganisation. Noch am selben Abend wurde ein Suchflug durchgeführt. Dabei wurden im fraglichen Gebiet mehrere Lawinenniedergänge festgestellt. Es konnten jedoch keine Hinweise auf den Verbleib der vier Tourengänger gefunden werden.

Aufgrund der schlechten Witterung konnte die Suche erst am Samstag um 13:30 Uhr wieder aufgenommen werden. Im Verlauf des Nachmittags lokalisierten die Einsatzkräfte der Rettungsstation Goms und der Air-Zermatt zwischen der Grünhornlücke und der Konkordiahütte, auf einer Höhe von 3110 m. ü. Meer, mittels Lawinenverschütteten-Suchgerät vier Skitourengänger. Diese konnten nur noch tot aus den Schneemassen geborgen werden. Die Identifizierung der Opfer ist im Gange. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet. (ij)