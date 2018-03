Lebenslänglich für Mörder von Studentin in Freiburg

Im Prozess um den Mord an der Studentin Maria L. aus Freiburg hat das Landgericht den Angeklagten Hussein K. zu lebenslanger Haft wegen Mordes und schwerer Vergewaltigung verurteilt. Das Gericht stellte am Donnerstag zudem die besondere Schwere der Schuld fest, was eine vorzeitige Haftentlassung nahezu ausschliesst. Dem Urteil zufolge soll K. im Oktober 2016 am Fluss Dreisam die 19-Jährige vergewaltigt und getötet haben.

Schon in Griechenland im Gefängnis

Der Prozess gegen K. lieft seit September letzten Jahres. Am ersten Verhandlungstag schilderte der Angeklagte zunächst mehrere Stunden lang seinen Lebensweg. Er stammt nach eigener Darstellung aus Afghanistan, flüchtete über die Türkei nach Griechenland und schliesslich 2015 nach Deutschland. In Griechenland sass er bereits im Gefängnis. Er wurde im Dezember vergangenen Jahres in Deutschland festgenommen.

(chi/AFP)