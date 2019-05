Lyon: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Drei Tage nach der Explosion eines Sprengsatzes in Lyon im Osten Frankreichs hat die Polizei einen Verdächtigen in Gewahrsam genommen. Das teilte der französische Innenminister Christophe Castaner am Montag im Onlinedienst Twitter mit.

Nach Angaben der Pariser Staatsanwaltschaft handelt es sich um einen 24-jährigen Mann, der in Lyon festgenommen wurde. Bei der Detonation in der Altstadt von Lyon waren am Freitag 13 Menschen leicht verletzt worden.

Innenminister Castaner dankte den Ermittlern – darunter auch dem Inlandsgeheimdienst DGSI – für ihre Arbeit. Sie hatten auf der detonierten Tasche eine DNA-Spur gefunden. Ob diese von dem Täter stammt, ist noch nicht abschliessend geklärt. Auch mithilfe von Sicherheitskameras konnte ein Teil des Weges des mutmasslichen Täters nachverfolgt werden, wie Chef-Ermittler Rémy Heitz erklärte.

Der Tatverdächtige habe eine Papiertüte mit dem Sprengsatz vor der Bäckerei im Zentrum der Stadt abgestellt und sei danach wieder auf sein Fahrrad gestiegen und habe denselben Weg zurück genommen. Die Ermittler veröffentlichten mehrere Fotos des mutmasslichen Täters. Mit dem Fall ist die Anti-Terror-Einheit der Pariser Staatsanwaltschaft betraut. (fal/afp/sda)