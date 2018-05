Mehr als sechs Millionen Tweets zur Traumhochzeit

Mehr als sechs Millionen Menschen setzten zu der Traumhochzeit in Grossbritannien eine Twitter-Botschaft ab, wie die Firma Visibrain zur Beobachtung von Online-Netzwerken am Sonntag mitteilte. Zwischen Samstag 00.00 Uhr MESZ und 01.00 Uhr MESZ am Sonntag gab es demnach genau 6'604'498 Tweets zu dem Paar.

5,2 Millionen Kurzbotschaften wurden allein unter dem Twitter-Hashtag #RoyalWedding verschickt, wie die Firma weiter mitteilte. Der am häufigsten weitergeleitete Tweet kam von Lucy Sempey, die ein Foto von Markle als Teenager vor dem Buckingham Palast ins Netz gestellt hatte. Dazu der Kommentar: «An einem Tag bist du 15 und stehst vor dem Buckingham Palast und 22 Jahre später heiratest du den Prinzen. Irreal.»

(nag/AFP)