Mehrere Tote bei Explosion in chinesischer Hafenstadt

Bei einer schweren Explosion in der ostchinesischen Hafenstadt Ningbo südlich von Shanghai sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 30 Menschen wurden verletzt, berichtete das Staatsfernsehen.

Einige nahegelegene Häuser seien eingestürzt. Das Unglück sei am Sonntagmorgen auf einem Fabrikgelände im Bezirk Jiangbei passiert, wo es Abrissarbeiten gegeben habe. Einige Arbeiter seien möglicherweise vor Ort gewesen.

Augenzeugen berichteten von schweren Erschütterungen und einer grossen Rauchwolke. 16 Löschzüge der Feuerwehr seien ausgerückt.

#UPDATE: More than 30 people rushed to hospital after Ningbo explosion on Sunday morning. No residents lived at site of explosion, but there might be garbage collectors working inside at time of explosion pic.twitter.com/HnDf6nfS7F