Mann schiesst in Country-Bar auf Gäste

Wie amerikanische Medien berichten, hat ein Mann in der «Borderline-Bar'n'Grill» in Thousand Oaks, Kalifornien, um 23.20 Uhr Ortszeit das Feuer eröffnet. Der Schütze soll noch auf freiem Fuss sein. Die Polizei fahndet in einer gross angelegten Suchaktion nach ihm.

WATCH #LIVE: Authorities on scene of active shooter at Borderline Bar and Grill in Thousand Oaks https://t.co/7sRkgBxYI0 pic.twitter.com/SL8h23kZtb — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) 8. November 2018

Während des Vorfalls sollen sich die verängstigten Gäste in den Badezimmern und unter den Tischen des Restaurants versteckt haben. Gemäss Augenzeugen soll der Täter zuerst auf den Sicherheitsmann des Lokals und dann auf die Kassierin geschossen haben. Dem Sicherheitsmann soll in den Kopf geschossen worden sein.

Augenzeuge John Hedge berichtet gegenüber «ABC7», er habe gesehen, dass ein Verdächtiger Rauchbomben in den Eingangsbereich des Restaurants geworfen habe. «Ich stand in der Nähe der Türe und sprach gerade mit meinem Stiefvater, als ich diese lauten Schüsse hörte. Peng, Peng, Peng. Es waren drei oder vier. Ich bin zu Boden gegangen. Vor mir lag der angeschossene Türsteher.»

Wie der «Mirror» schreibt, haben Polizeibeamte gemeldet, dass insgesamt etwa 30 Schüsse abgegeben wurden. Mehrere Krankenwagen waren vor Ort. Dutzende Menschen sollen verletzt worden sein, mindestens eine Person sei gestorben.

Das «Borderline» ist eine Country-Bar, in der viele Live-Musikveranstaltungen stattfinden. In der Tatnacht war ein Anlass für College-Studenten geplant.

Übernommen von «20 Minuten» bearbeitet von zuonline.ch. (TA)