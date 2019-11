Messerangriff in Den Haag fordert junge Verletzte

Im Zentrum von Den Haag stach am Freitagabend ein Mann mit einem Messer um sich und verletzte drei Menschen, die minderjährig sind. Das teilte die niederländische Polizei am Abend mit.

Die Familien seien informiert worden. Nähere Angaben, etwa zur Schwere der Verletzungen sowie zum Tathergang, machte sie zunächst nicht.

Hinweise auf ein terroristisches Motiv gab es zwar nicht, die Polizei erklärte aber: «Wir ermitteln in alle Richtungen.» Sie leitete eine Grossfahndung nach dem flüchtigen Täter ein. Anfangs hatte die Ermittler den Mann als etwa 45- bis 50-jährig mit schwarzem lockigen Haar und dunklerem Teint beschrieben. Später nahmen sie diese Angaben zurück, wie die niederländische Nachrichtenagentur ANP berichtete.

We are still looking for the suspect. If you have any information that can help us, you can also call our investigation tip line 0800-6070 or call anonymously to 0800-7000. https://t.co/KzHcTE3KSI