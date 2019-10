Messerattacke auf Polizisten in Paris

Am Donnerstag soll ein Mann in Paris mehrere Polizisten mit einem Messer angegriffen haben. Der Vorfall habe sich laut Medienberichten in einem Hauptgebäude der Pariser Polizei nahe der Ile de la Cité ereignet. Der Angreifer soll nach der Attacke erschossen worden sein.

Gemäss dem französischen TV-Sender BFM TV wurde eine Person schwer verletzt. Sie soll inzwischen verstorben sein. Wie die Zeitung Le Parisien berichtet, soll es sich beim Täter um einen Verwaltungsmitarbeiter der Polizei gehandelt haben.