Tote und Verletzte nach Grossbrand in Kairos Hauptbahnhof

Ein Zugunglück und ein anschliessender Brand im Hauptbahnhof von Kairo hat am Mittwoch mehrere Tote und Verletzte gefordert. Nach Angaben von ägyptischen Sicherheitskräften und Ärzten löste ein Zugunglück den Grossbrand im Ramses-Bahnhof aus. Die Polizei liess den Bahnhof am Ramses-Platz in der Innenstadt der ägyptischen Hauptstadt räumen.

Wie viele Menschen bei dem Unglück ums Lebens kamen, ist noch unklar. Die deutsche Nachrichtenagentur berichtet von sieben Todesopfern, die britische BBC meldet unterdessen zwölf Tote.

Auf Social Media kursieren Videos, die schwarzen Rauch über dem Bahnhof und offenbar verkohlte Leichen auf dem Perron zeigen. Auch gezeigt wird, wie Passanten versuchen, das Feuer unter Kontrolle zu bringen.

BREAKING: At least 25 dead, many injured after train accident followed by an explosion at Cairo Main train station in Egypt. pic.twitter.com/clxKBionVi