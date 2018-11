Mittelmeertief Xena bringt noch mehr Regen

Stürme und Starkregen haben in Italien immense Schäden angerichtet. Der Präsident der Region Venetien, Luca Zaia, bezifferte die Schäden alleine in seiner Region auf eine Milliarde Euro.

Laut einer Försterin wird es fünf Jahre dauern, um die Schäden in den Wäldern zu beheben. Weil Millionen Bäume entwurzelt wurden, wächst die Gefahr von Erdrutschen und Lawinen. Die ganze Gegend bangt um die bevorstehende Skisaison.

Der italienische Premier Giuseppe Conte besuchte am Sonntag die ebenfalls von den Unwettern betroffene Region auf Sizilien. Für die kommende Woche berief er eine Ministerratsitzung ein, um finanzielle Mittel für die Behebung der Schäden bereitzustellen.

Warnung für Mailand

Die Schlechtwetterfront dauert an. In sechs Regionen Italiens gilt weiterhin die Alarmstufe Orange. Das Tiefdruckgebiet Xena bleibt vor Sardinien hängen und bringt erneut instabile Strömungen, berichtet der «Corriere della Sera». Betroffen sind vor allem die Regionen Venetien, Piemont und Latium. Mit einer Entschärfung der Lage wird erst Mitte nächster Woche gerechnet.

Auch in Mailand drohen noch bis in die Nacht auf den Dienstag heftige Stürme. Der Mailänder Zivilschutz hat eine neue Warnmeldung herausgegeben. Flüsse werden überwacht. Für die ganze Region ist ein Notfallplan in Kraft.

Weiteres Tief über der Iberischen Halbinsel

Meteorologen rechnen laut wetter.de mit erneut bis zu 250 Liter pro Quadratmetern Niederschlag. Da die Flüsse voll und die Böden aufgeweicht sind, seien weitere Murgänge und Überschwemmungen wahrscheinlich.

Nach Xena ist bereits ein weiteres Tief im Anmarsch. Dieses zieht von der Iberischen Halbinsel her über das westliche Mittelmeer in Richtung Italien.

Bilder: Unwetter in Italien bringt Tod und Verwüstung

(red/sda)