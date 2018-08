Jan Ullrich in Frankfurt festgenommen

Der frühere Radprofi Jan Ullrich ist in Frankfurt am Main festgenommen worden. Eine Sprecherin der Polizei bestätigte einen entsprechenden Bericht der «Bild»-Zeitung. Ullrich soll in einem Hotel eine Escortdame attackiert und verletzt haben.

Der 44-Jährige soll mit der Frau in einen Streit geraten sein und sie daraufhin attackiert haben. Sie musste laut Polizei medizinisch versorgt werden. Die Frau wandte sich laut der Polizeisprecherin an das Hotelpersonal, das die Polizei alarmierte. Ullrich wurde daraufhin am frühen Freitagmorgen vorläufig festgenommen und befindet sich in Polizeigewahrsam.

Die Sprecherin bestätigte auch, dass der Ex-Radprofi unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden habe. Die Escortdame wurde von der Polizei vernommen. Danach sollte über das weitere Vorgehen entschieden werden. Laut «Bild»-Zeitung soll Ullrich am Donnerstagabend nach Frankfurt gereist sein, um eine Therapie aufzunehmen.

Der einstige Tour-de-France-Held war vergangene Woche bereits in Mallorca festgenommen worden. Er soll ins Haus seines Nachbarn Til Schweiger eingedrungen sein.

Video – Jan Ullrich in Mallorca festgenommen

Ullrich soll ins Haus seines Nachbarn eingebrochen sein, dem bekannten deutschen Schauspieler Til Schweiger. (Video: Reuters)

(ij/AFP)