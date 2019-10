Neonazi-Konzerte im Wallis und in Luzern verhindert

Die Walliser Behörden verhinderten nach eigenen Angaben ein für Samstag geplantes rechtsextremes Konzert im Kanton. Am Freitag wurde eine französische Band nach der Einreise in die Schweiz im Unterwallis angehalten.

Die Mitglieder der Musikgruppe wurden kontrolliert und im Anschluss bis an die französische Grenze begleitet, wie die Kantonspolizei Wallis am Montag mitteilte. Gegen mehrere Personen wurde eine Einreisesperre verhängt. Laut Medienberichten hätten auch eine Band aus Deutschland und eine aus Polen auftreten sollen.

Die Polizei hatte nach eigenen Angaben bereits seit einiger Zeit Kenntnis von einem geplanten Neonazi-Konzert im Kanton Wallis. Wegen der Probleme, die eine solche Veranstaltung für die öffentliche Sicherheit darstellen könne, habe sie in Zusammenarbeit mit dem Nachrichtendienst des Bundes und verschiedenen Polizeikorps Ermittlungen aufgenommen. Auch seien die Organisatoren kontaktiert und auf die drohenden Konsequenzen einer Durchführung des Konzertes aufmerksam gemacht worden.

Konzert in Wolhusen abgebrochen

Nach dem Einschreiten der Polizei wurde gleichentags in Wolhusen LU ein Konzert der deutschen rechtsextremen Band Kraftschlag abgebrochen. Zwei der Bandmitglieder hätten gar nicht in die Schweiz einreisen dürfen.

Am Samstag hätten sich Hinweise verdichtet, wonach im Kanton Luzern eine Veranstaltung mit rechtsextremen Inhalten stattfinden könnte, teilte die Luzerner Polizei am Montag mit. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass im Raum Steinhuserberg in der Gemeinde Wolhusen ein Konzert geplant sei.

An dem Konzert trat die deutsche Band Kraftschlag auf. Diese gelte als Rechtsrock-Band, teilte die Luzerner Polizei mit. Gegen zwei der Bandmitglieder habe das Bundesamt für Polizei (Fedpol) ein Einreiseverbot verfügt.

Die Luzerner Polizei führte, als das Konzert bereits begonnen hatte, eine Kontrolle durch. Die beiden Bandmitglieder mit Einreiseverbot seien aufgefordert worden, die Schweiz zu verlassen, teilte die Polizei mit. Ein Polizeisprecher sagte auf Anfrage, die beiden hätten dies akzeptiert und hätten darauf das Gelände verlassen. Die Band hat danach das Konzert eingestellt. Die gesetzlich verankerte Versammlungsfreiheit sei auch nach dem Einsatz gewährleistet gewesen, teilte die Polizei mit.

Nach Angaben der Polizei war die rechtsextreme Veranstaltung von rund 150 Personen besucht worden. Die Polizei untersuche nun, ob es im Zusammenhang mit der Veranstaltung zu Gesetzesverstössen gekommen sei, heisst es in der Mitteilung. (fal/sda)