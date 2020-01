Orkan fegt mit bis zu 150 km/h über die Schweiz

Nach einem milden und sonnigen Start in die Woche erwartet das Land in der Nacht auf Dienstag ein Wetterwechsel. In der Nacht hält eine Kaltfront Einzug in die Schweiz und lässt die Schneefallgrenze auf 600 bis 800 Meter sinken.

Trotz des viel erwarteten Neuschnees in den Bergen haben sich Skifahrer und Wintersportler zu früh gefreut: So muss mit heftigen Orkanböen um die 120 bis 150 Stundenkilometern gerechnet werden. «Schnee sollte es genug haben, doch die Orkanböen werden sehr kräftig über die Alpen wehen», erklärt Cédric Sütterlin, Meteorologe von Meteonews, gegenüber 20 Minuten. Auch im Flachland kann es aufgrund des starken Südwestwinds zu Böen von 70 bis 90 Kilometern pro Stunde kommen. Laut Sütterlin könnten die starken Böen dafür sorgen, dass Mitte Woche einige Bergbahnen geschlossen bleiben.

Am #Dienstag wird es stürmisch, auf den Bergen gibt es #Orkanböen, bis am Mittwochabend fallen in den #Alpen grössere Mengen #Neuschnee.

Dies und weitere Details gibt es in unserer Medienmitteilung: https://t.co/bD4j0pFxnU (cs) pic.twitter.com/Q0DTbItBha — MeteoNews (@MeteoNewsAG) January 27, 2020

Neuschnee in den Bergen

In den Voralpen und Alpen soll es bis am Mittwochabend zwischen 30 bis 50 Zentimeter Neuschnee geben. In den Hochalpen sind noch grössere Mengen möglich. Mit Niederschlägen im Flachland ist besonders am Mittwochmorgen zu rechnen. Zu richtigem Schneegestöber wird es laut Meteonews jedoch nicht kommen.

Der #Winter kommt kurz auf Besuch: am Dienstag und Mittwoch #Schneeschauer ??bis auf 800-400 m. Im Flachland nur lokal kurz weiss mit #Glättegefahr, in der Höhe 20 bis 70 cm #Neuschnee. Die aktuelle Schneeprognose gibts hier ????https://t.co/5iMyWyKJp8 ^jz pic.twitter.com/2yFc3HfgRm — SRF Meteo (@srfmeteo) January 27, 2020

Auch wenn der heftige Wind am Mittwoch kurz nachlässt, legt er am Donnerstag wieder einen Gang zu. Erst aufs Wochenende hin beruhigt sich die Lage ein wenig und der Südwestwind weht nur noch mässig. Dafür wird es wieder milder und die Temperaturen dürften am Freitag gar im zweistelligen Bereich sein. Dies zieht sich bis zum Wochenende hin, wo 10 bis 12 Grad zu erwarten sind. Es bleibt die ganze Woche über wolkig, doch darf mit dem einen oder anderen Sonnenstrahl gerechnet werden.