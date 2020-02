Orkanböen behindern Bahn- und Strassenverkehr

In der Nacht auf Dienstag ist ein Sturm über die Schweiz hinweggefegt. Für weite Teile des Landes gab es Unwetterwarnungen. Die starken Winde haben zu Verkehrsbehinderungen geführt. So zum Beispiel auf der A2 zwischen Stansstad und Hergiswil.

#A2 - Gotthard -> Luzern - zwischen Stansstad und Hergiswil Nord Behinderung, Sturmschäden — TCS Verkehr A2 (@TCSVerkehrA2) February 4, 2020

Auch andere Teile der Schweiz sind von starken Winden betroffen. So meldet das Railinformationssystem von den SBB, dass der Bahnverkehr in den Grossräumen Zentralschweiz und der Ostschweiz nur eingeschränkt möglich sei. Laut den Angaben muss mit Verspätungen und Ausfällen gerechnet werden.

So waren laut der Meteocentrale die Stadt und der Kanton Bern stark betroffen gewesen. In dieser Region müsse auch weiterhin mit kräftigen Sturmböen gerechnet werden. Erst ab Dienstagnachmittag würde der Wind etwas nachlassen, hiess es weiter.

Die Einsatzzentrale der Kantonspolizei Bern sagte am frühen Dienstagmorgen gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, dass in der Stadt Bern sowie im Kanton vereinzelt Bäume beziehungsweise Äste auf Strassen gefallen seien. Die Feuerwehren seien derzeit daran, die Fahrbahnen wieder freizuräumen.

In der Stadt Bern seien sieben solcher Fälle bekannt, hiess es weiter. Im Kanton gehen die Sicherheitsbehörden von 14 Bäumen oder Ästen auf Strassen aus. Zu Schäden – etwa an Fahrzeugen – sei es nach aktuellem Stand allerdings nicht gekommen.

In diesen Minuten, also ziemlich pünktlich um 03.00 Uhr hat die #Kaltfront von #Sturmtief #Petra den Nordwesten der Schweiz erreicht. Nun zieht die Front begleitet von kräftigen Niederschlägen, #Sturmböen und #Orkanböen zu den Alpen. (rv) pic.twitter.com/9G3q3lhXHI — MeteoNews (@MeteoNewsAG) February 4, 2020

Höchste Böen der letzten Stunde in den Niederungen:

Thun BE 130 km/h, Salen-Reutenen TG 126 km/h, Rothenthurm SZ 124 km/h, Würenlingen 122 km/h, Egolzwil LU 120 km/h! pic.twitter.com/LBdFYGFs6o — meteocentrale.ch (@meteocentrale) February 4, 2020

Tief Petra gibt Gas: Die Top 3 Bergstationen sind Napf mit 171, der Säntis mit 150 und Crab Masegn mit 149 Kilometern pro Stunde. Auch im Flachland bläst der Wind mit über 120 km/h, wie MeteoNews twittert:

Rekord für Höchsttemperatur im Februar

Früher als kalt bekannt, hat der Februar in der Schweiz aussergewöhnlich mild begonnen. Nach den höchsten Mindesttemperaturen mancherorts am Sonntag, kratzte auch der Montag an den Rekorden.

Wädenswil ZH erwachte am Morgen zu 11,6 Grad, Tänikon TG mass 11,2. Weit verbreitet war es im Mittelland zwischen 11 und 13 Grad, wobei die Temperaturen gegen Westen hin höher lagen. In Luzern liess die feuchte und warme Atlantikluft am Morgen das Thermometer auf 13,3 Grad steigen.

Nach Auskunft von Meteoschweiz liegt dies weit über den normalen Werten für den Februaranfang. Luzern misst als Tagesminimum in der aktuellen Jahreszeit gewöhnlich minus 2 Grad und eine Durchschnittstemperatur von 1,4 Grad.

Im Süden war es am Montag mit Nordföhn beinahe sommerlich warm, wie Meteonews am Abend meldete. In Biasca fehlten mit 24,1 Grad nur 0,9 Grad für einen Sommertag. In Grono GR und Locarno-Magadino wurden beispielsweise 23,9 Grad gemessen. Für Grono bedeutet dies neben einem neuen Februarrekord auch einen Rekord für alle drei Wintermonate. (chk/sda)