Partygänger rast in England mit Auto in Club

Kur vor ein Uhr ist im englischen Gravesend ein Mann mit einem Auto in einen Club gerast und hat mehrere Menschen umgefahren. Im «Blake's Nightclub» spielten sich dramatische Szenen ab, wie BBC-Moderator Reece Parkinson berichtete. Er war Augenzeuge.

«Ein Typ, der nicht in den Club gelassen wurde, ist mit seinem Auto reingefahren und hat uns beinahe umgebracht», twitterte er.

A GUY WHO DIDNT GET LET IN THE CLUB JUST DROVE HIS CAR INSIDE AND NEARLY KILLED US ALL pic.twitter.com/8CkeUn2TSm