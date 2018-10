Passagierflugzeug stürzt nach Start in Jakarta ab

Ein Passagierflugzeug des indonesischen Billigfliegers Lion Air ist am Montag kurz nach dem Start in Jakarta abgestürzt. Das teilten die Rettungsdienste mit.

Die Maschine sei wenige Minuten nach dem Abheben vom internationalen Flughafen der Hauptstadt von der Radarschirmen verschwunden, sagte Yusuf Latif, ein Sprecher des nationalen Rettungsdienstes.

BREAKING: Lion Air flight from Jakarta to Pangkal Pinang has crashed - Indonesia search and rescue official pic.twitter.com/n2cDsIKt6i

Zuletzt sei die Maschine des Flugs JT610 bei Karawang in der Provinz West-Java geortet worden. Dort sei auch der Funkkontakt zu dem Flugzeug abgebrochen, berichtete die Flugleitstelle. Suchtrupps machten sich bereits auf den Weg zum vermuteten Unglücksort.

Die Maschine befand sich auf einem Inlandsflug nach Pangkal Pinang auf der Insel Bangka. Wie viele Menschen sich an Bord befanden, war zunächst nicht bekannt.

Moderne Jets

Lion Air ist eine indonesische Billigfluglinie, die 1999 gegründet wurde. Die stark expandierende Gesellschaft, die moderne Jets der Hersteller Boeing und Airbus einsetzt, fliegt hauptsächlich Ziele innerhalb Indonesiens an. Allerdings stehen auch einige wenige Auslandsziele auf dem Streckenplan von Lion Air.

Gegenwärtig umfasst die Luftflotte knapp über 100 Maschinen, vor fünf Jahren wurden bei Airbus in Frankreich 200 Mittelstrecken-Flieger in Auftrag gegeben.

We're following reports that contact has been lost with Lion Air flight #JT610 shortly after takeoff from Jakarta.



ADS-B data from the flight is available at https://t.co/zNM33cM0na pic.twitter.com/NIU7iuCcFu