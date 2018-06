Polizei schiesst in Berlin offenbar auf Person

Im Berliner Dom soll ein Polizist am Sonntagnachmittag auf einen Mann geschossen haben. Das sagte eine Sprecherin der Berliner Polizei. Zudem soll ersten unbestätigten Angaben zufolge auch ein Polizist verletzt worden sein, sagte die Sprecherin, die noch auf dem Weg zum Tatort war.

Mehr Informationen konnte sie zunächst noch nicht geben. Auf Twitter waren in Augenzeugen-Videos Einsatzkräfte mit Maschinenpistolen zu sehen. Rund um den Dom war ein Absperrband hochgezogen. Der Berliner Dom liegt auf der historischen Museumsinsel mitten in Berlin - und unweit des Alexanderplatzes. Besonders sonntags sind dort viele Touristen und Gäste unterwegs.

Large number of armed police at ongoing incident at Berliner Dom. #berlin #berlinerdom pic.twitter.com/SLP6voUI1A