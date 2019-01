Prinz Philip in Autounfall verwickelt

Prinz Philip hat einen Autounfall in England unverletzt überstanden. Der 97-jährige Ehemann von Königin Elizabeth II. habe am Donnerstagnachmittag selbst am Steuer gesessen, teilte der Buckingham-Palast in London mit.

Philip erlitt bei dem Unfall mit einem anderen Fahrzeug in der Nähe des Landsitzes Sandringham keine Verletzungen, wie eine Palastsprecherin bestätigte. Philip sei nicht im Spital. Der Palast nannte zunächst keine weiteren Details.

Dem britischen Nachrichtensender Sky News zufolge soll es sich um einen «kleineren Zusammenstoss» gehandelt haben. Auf Fotos war ein auf der Seite liegendes Fahrzeug zu sehen. Dabei soll es sich laut Sky News um Philips Auto handeln. Ein anderer Wagen stand am Strassenrand.

Der 97-jährige Ehemann von Königin Elizabeth II. sass selbst am Steuer. Bild: Alastair Grant/AFP

Seit August 2017 im Ruhestand

Das britische Königspaar verbringt die Zeit um den Jahreswechsel traditionell in Sandringham, in der ostenglischen Grafschaft Norfolk. Dort feiern die Royals auch Weihnachten und Neujahr. Die beiden sind für ihr hohes Alter sehr rüstig. Im vergangenen Herbst wurden sie beim gemeinsamen Ausritt beobachtet: sie hoch zu Pferde und er auf dem Kutschbock.

Prinz Philip, der ein feuriges Temperament hat, trat im August 2017 in den Ruhestand. Zuvor nahm er seit der Proklamation der Queen im Jahr 1952 an mehr als 22'000 öffentlichen Veranstaltungen teil. Im November 2017 feierte das Ehepaar seine Platinhochzeit auf Schloss Windsor.

(oli/sda/afp)