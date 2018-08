Queen trauert um engen Vertrauten

Peter Fischer, ein langjähriger Arzt der britischen Königin Elizabeth II., ist bei einem Fahrradunfall ums Leben gekommen. Wie der Buckingham-Palast am Donnerstag mitteilte, wurde die Queen über den Tod des 67-Jährigen formiert.

Nach Angaben der Polizei war er am Mittwochmorgen mit einem Lastwagen zusammengestossen, als er im zentralen Londoner Stadtteil Holborn mit dem Fahrrad unterwegs war. Er starb noch am Unfallort.

#London : Male cyclist dies after being hit by lorry in Holborn this morning via Reddit https://t.co/v6lnrgzLta pic.twitter.com/GZKTqpjI73



Peter Fisher war ein international anerkannter Fachmann der Homöopathie. Bild: homeopathyplus.com

Nach Informationen der Zeitung «Evening Standard» hatte Fisher 15 Jahre lang zum Ärztestab der Queen gezählt. Überdies war er der Präsident der Londoner Fakultät für Homöopathie und ein international anerkannter Fachmann in diesem Gebiet.

We are shocked and saddened to learn of the passing of our esteemed colleague and friend, Dr Peter Fisher. Peter contributed so much to homeopathy research and was hugely respected both personally and professionally. He will be sorely missed. pic.twitter.com/1NSGnN0HO3