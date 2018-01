Russe demoliert Laden mit gestohlenem Panzer

Ein offenbar betrunkener Mann hat im äussersten Nordwesten Russlands eine folgenreiche Spritztour mit einem gestohlenen Panzer unternommen. Er entwendete das Armeefahrzeug am Mittwoch aus einer Militärfahrschule und fuhr damit durch die Kleinstadt Apatity in der Region Murmansk, wie die Nachrichtenagentur Ria Nowosti unter Berufung auf die Polizei meldete.

A local man rammed an armoured personal carrier (APC) into a grocery store in the town of Apatity. pic.twitter.com/cd6XzAGcS2