Nach 28 Kilometern Stau vor dem Gotthard-Nordportal am Samstag und überraschend auch acht Kilometern am Sonntag rollte die Rückreisewelle am Pfingstmontag nur langsam an. Am Nachmittag wuchs der Stau laut dem TCS auf 5 Kilometer. Für Rückreisende bedeutet das eine Wartezeit von rund einer Stunde.

#A2 - Chiasso -> Gotthard - zwischen Quinto und Airolo 5 km Stau, Überlastung, Zeitverlust von bis zu 1 Stunde — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) May 21, 2018

Bis am frühen Nachmittag war die Fahrzeugkolonne vor dem Südportal des Gotthard-Strassentunnels zwischen Quinto und Airolo nie länger als drei Kilometer. Das bedeutete für die Reisenden eine Wartezeit von rund einer Dreiviertelstunde.

Viasuisse rechnete allerdings damit, dass der Stau bis am Abend noch deutlich länger würde. Auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda hiess es, dass unter anderem das schöne Wetter die Ausflügler dazu verleitete, noch länger im Süden zu bleiben. Zudem sind in Deutschland immer noch Ferien.

San-Bernardino-Tunnel weiterhin gesperrt

Vor allem wegen des gesperrten San-Bernardino-Tunnels hatte die Blechlawine am Samstag eine maximale Länge von 28 Kilometern erreicht. Damit wurde der Rekord aus dem Jahr 1999 egalisiert. Der San-Bernardino-Tunnel musste gesperrt werden, nachdem am Freitag ein Bus in Brand geraten war. Damit fiel die Route über die A13 als Ausweichstrecke für die Fahrt in den Süden aus.

Nach wie vor ist der Tunnel wegen der Unterhaltsarbeiten gesperrt. Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen werden über den Pass umgeleitet.

Überraschende Entwicklung am Sonntag

Auch am Pfingstsonntag kam es vor dem Gotthard-Strassentunnel der Autobahn A2 überraschend zu Stau. Allerdings hielt sich die Wartezeit im Vergleich zum Samstag in Grenzen.

Laut Auskunft des Verkehrsinformationsdienstes viasuisse hatte sich der Rekordstau vom Vortag erst am späten Abend ganz aufgelöst. Nach einer Pause von knapp zehn Stunden bildete sich um 8 Uhr am Pfingstsonntag bereits wieder eine stehende Kolonne.

Das sei doch überraschend, sagte ein Mitarbeiter von viasuisse auf Anfrage. Eigentlich hatte der Verkehrsinformationsdienst für Sonntag keine Staus erwartet. Vielmehr wurden die ersten Staus erst für Pfingstmontag durch den Rückreiseverkehr erwartet.

Rekord von 1999 gebrochen

Am längsten war die Kolonne um den Mittag herum: 8 Kilometer Stau vor dem Nordportal bedeuteten für Reisende einen Zeitverlust von rund eineinhalb Stunden. Am späteren Abend waren es dann nur noch zehn Minuten bei einem Stau von einem Kilometer. Dafür standen die Fahrzeuge in Richtung Norden vor dem Südportal auf rund 3 Kilometern.

Der Rekordstau vom Samstag von 28 Kilometern, der damit den Höchstwert aus dem Jahr 1999 egalisiert hatte, war neben dem hohen Verkehrsaufkommen auf die Sperrung des San-Bernardino-Tunnels seit Freitag wegen eines Bus-Brandes zurückzuführen. Damit stand die San-Bernardino-Route der A13 als Ausweichstrecke für die Fahrt in den Süden nicht zur Verfügung. (ft/sda)