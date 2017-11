Schienenkran gleist Unfallzug auf

Nach der Entgleisung eines ICE-Zugs aus Deutschland am Basler Bahnhof SBB am Mittwochnachmittag sind die Aufräumarbeiten auch am Donnerstagmorgen noch voll im Gang. Der Bahnverkehr normalisiert sich aber allmählich, es kommen immer noch Sonderzüge zum Einsatz. Um 10 Uhr will die SBB die Medien über den aktuellen Stand informieren.

So verkehren laut einer Medieninformation der SBB vom Donnerstagmorgen alle S-Bahn-Züge normal. Zudem können Reisende problemlos die IC-Züge von Basel nach Zürich und Chur nehmen.

Ausserdem verkehren die IC- beziehungsweise IR-Züge von Basel nach Olten-Bern-Spiez beziehungsweise nach St. Gallen eingeschränkt. Ein Mediensprecher sagte gegenüber der Nachrichtenagentur sda, dass sich betroffene Fahrgäste in diesen Fällen auf einen stündlichen Taktverkehr einrichten sollten.

Mit dem Tram zum Badischen Bahnhof

Für Reisende nach Deutschland sieht die Situation schwieriger aus, da die Strecke noch nicht befahren werden kann. Sie müssen zunächst mit dem Tram oder der S-Bahn zum Badischen Bahnhof fahren und dann in die Züge des Fernverkehrs nach Deutschland umsteigen.

Ausfälle oder Verspätungen seien aber nicht zu erwarten, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Donnerstagmorgen. Auch die internationalen TGV-/TER-Züge von Basel SBB nach Frankreich sollten planmässig verkehren.

Unfallzug wird aufgegleist

Drei Wagen des aus Deutschland her einfahrenden ICE sprangen am Mittwoch kurz vor 17 Uhr aus den Schienen, drückten einen Signalmasten an eine Stromleitung und lösten so den Kurzschluss aus. Die SBB schaltete darauf sicherheitshalber alle 15'000-Volt-Fahrleitungen im Bahnhof aus und kontrollierte sämtliche Geleise auf Folgeschäden. «Es gab einen Blitz, darauf folgte ein Knall», berichtet eine Leser-Reporterin, die die Entgleisung beobachtet hatte.

Weil das Malheur just beim Perronende geschah, konnten alle rund 500 Passagiere durch den vordersten Wagen direkt aufs Perron aussteigen und der Zug so sicher evakuiert werden. Verletzte sind dabei nicht angetroffen worden, wie Verantwortliche von SBB und Basler Polizei am Abend vor Ort sagten. Die Sanität war vorsichtshalber angerückt.

Der Unfallzug soll am Donnerstag wieder aufgegleist werden. Hierbei komme unter anderem ein Schienenkran zum Einsatz, teilt die SBB mit. Sobald die Aufgleisung erfolgt ist, wird die Fahrbahn auf Schäden geprüft.

Untersuchungsstelle aufgeboten

Die Gründe für die Entgleisung sind noch unklar; der Lokführer wurde befragt. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST wurde aufgeboten.

Ersetzt werden muss der gekippte Signalmast. Falls auch die beiden Weichen am Unfallort beschädigt sind, würde die Reparatur länger dauern – Bahnweichen werden auf Mass hergestellt.

Chaos wegen FCB-Match

Am Mittwochabend steckten Tausende Reisende und Pendler nach dem Unfall in Basel fest. SBB-Assistenten rieten zunächst Gestrandeten, das 14er-Tram nach Pratteln BL zu nehmen um dort in Fernzüge nach Rheinfelden-Zürich oder Olten zu nehmen. Allerdings war genau diese Tramlinie um diese Zeit gut genutzt durch Fussballfans, die ans Cupspiel FCB-Luzern fuhren. Der Fan-Zug aus Luzern war nicht betroffen; er hielt beim Stadion.

(chk/sda)