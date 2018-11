Explosion in Hotel – Sechs Menschen in Zermatt verletzt

Bei einer Gasexplosion in einem Hotel in Zermatt sind am Freitag mehrere Menschen verletzt worden. Die Polizei ging zunächst von mindestens sechs Opfern aus.

Wie schwer die Opfer verletzt sind, konnte Stève Léger, Sprecher der Walliser Kantonspolizei, auf Anfrage der Agentur Keystone-SDA, vorerst nicht sagen. Die Opfer seien in die Spitäler von Sitten und Visp transportiert worden.

Rettungskräfte stehen vor Ort im Einsatz. Der Brand konnte unter Kontrolle gebracht werden. Für die Bevölkerung bestehe kein Gefahr.

(oli/sda)