Selbst Meteorologen sind überrascht

Die Schweiz ist heute im weissen Gewand erwacht. Die Wetteränderung sorgte vielerorts für ein Chaos auf Strassen und Schienen. Selbst Meteorologen haben damit offenbar nicht gerechnet. «Ja, auch wir sind überrascht, dass es so verbreitet schneit», twittert SRF Meteo.

Liebe Follower. Ja, auch wir sind überrascht, dass es so verbreitet schneit. Die Warmfront ist viel aktiver als erwartet. Wir wünschen viel Geduld auf den #Strassen. ^gf pic.twitter.com/3ok2lfolBm — SRF Meteo (@srfmeteo) 1. März 2018

Weil alles gefroren ist, bleiben alle Flocken liegen, erklärt Klaus Marquardt von Meteonews die Schneemenge auf den Strassen. Der Westen der Schweiz sei jedoch stärker betroffen als der Osten.

Am Vormittag wird es weiter schneien. Am Nachmittag dürfte der Schneefall etwas nachlassen und föhnige Aufhellungen sind möglich. Da es milder wird, besteht die Gefahr von gefrierendem Regen, so Marquardt. Es bleibt also rutschig auf den Strassen.

Die Temperaturen betragen zwischen -3 und 2 Grad. Mit Föhn sind gar 4 Grad möglich.

In den kommenden Tagen bleibt das Wetter eher tiefdruckbestimmt und somit unbeständig. Es wird aber generell milder, heisst es bei Meteonews weiter. ()