Sieben Verletzte bei Frontalkollision im Kanton Bern

Am Freitagmorgen ist es in Oberdiessbach BE zu einer Frontalkollision zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Der Zusammenprall geschah gegen 10.00 Uhr auf der Hauptstrasse, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte. Noch ist unklar, weshalb eines der beiden Autos auf die linke Strassenseite geriet und dort frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug kollidierte.

Eine 21-jährige, schwer verletzte Lenkerin wurde von der Rega in ein Spital geflogen. Ihr 65-jähriger Beifahrer musste zunächst von der Feuerwehr aus dem zerstörten Auto befreit werden, bevor ihn eine Ambulanz ins Spital fuhr.

Im anderen Auto befanden sich zwei Erwachsene und drei Kinder. Sie wurden ebenfalls verletzt und mit Ambulanzen in Spitäler gefahren. Nebst den Feuerwehren von Konolfingen und Steffisburg stand auch das Care Team des Kantons Bern im Einsatz.

