Skifahrer stecken in Laax zwei Stunden auf Sessellift fest

Unfreiwillige Pause für Schneesportler in der Weissen Arena in Graubünden: Wegen einer Panne ist am Freitag ein vollbesetzter Sessellift im Skigebiet von Flims, Laax und Falera rund zwei Stunden stillgestanden.

Die Ursache sei ein technisches Problem, sagte Christina Ragettli, Sprecherin der Weisse Arena Gruppe, der Nachrichtenagentur sda auf Anfrage. Im Umlauf der Talstation des Liftes von Curnius zum Crap Sogn Gion hätten sich zwei Sessel verkeilt.

Weil sich das Problem nicht auf Anhieb habe lösen lassen, sei die Evakuation der Passagiere beschlossen worden. Mitglieder der Rettungsequipe begannen, die Wintersportler und -sportlerinnen von den Vierersesseln zu bergen. In der Zwischenzeit konnte dann aber auch das technische Problem gelöst werden, wie Ragettli sagte.

Kurz nach 13 Uhr konnte die Bahn wieder in Betrieb genommen werden. Zum Glück für die Wartenden spielte das Wetter mit, es herrschten milde Temperaturen und Sonnenschein. Die auf dem Lift blockierten Gäste erhalten als Entschädigung einen Gutschein für eine Tageskarte.

