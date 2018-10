Spätester Hitzetag aller Zeiten

Starker bis stürmischer Nordföhn treibt die Temperaturen auf der Alpensüdseite in die Höhe. Um 13.20 Uhr wurde in Locarno-Monti mit 30,1 Grad ein Hitzetag registriert. Das ist ein neuer Rekord.

Der späteste gemessene Hitzetag in der Schweiz datiert aus dem Jahr 1983. Den Rekordwert gab es damals fast einen Monat früher – am 25. September – ebenfalls auf der Alpensüdseite mit Einfluss des Nordföhns, wie Meteonews mitteilt. Ein Hitzetag wird mit einer Höchsttemperatur von 30 Grad und mehr definiert.

Im Oktober gab es bis zum heutigen Tag noch nie einen Hitzetag in der Schweiz. In den kommenden zwei bis drei Stunden könnte die Temperatur noch geringfügig ansteigen.

Tropennacht in der Leventina

In der Nacht auf heute stiegen in der Leventina die Temperaturen bereits auf 23,3 Grad. Für die Tropennacht verantwortlich war ebenfalls der Nordföhn.

Morgens um halb sechs Uhr zeigte das Thermometer in Biasca TI laut SRF Meteo einen Wert von 23,3 Grad. Das war kein Einzelfall. In Cevio im Maggiatal wurden bereits um kurz vor 4 Uhr 22,6 Grad gemessen. Auch im Bleniotal verzeichnete SRF Meteo Temperaturen von 21,2 Grad.

Heute im Süden stürmischer Nordföhn. In San Bernardino am Morgen 100 km/h und in Biasca um 05.30 Uhr schon 23,3 Grad. Das dürfte im Süden nochmals einen Sommertag mit mehr als 25 Grad geben. - Den letzten 2018?

^FB pic.twitter.com/BPtG0Y8KJG — SRF Meteo (@srfmeteo) 24. Oktober 2018

Vorerst schaffte es der Nordföhn aber noch nicht bis an die Tessiner Seen. In der Magadioebene lagen die Temperaturen in der Nacht bei fünf bis acht Grad. Laut SRF Meteo könnte es im Tessin heute nochmals für einen Sommertag reichen.

(oli/sda)