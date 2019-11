Schwerer Unfall vor dem Bözbergtunnel

Der Unfall ereignete sich gemäss Informationen der Kantonspolizei Aargau auf Twitter auf der Fahrbahn in Richtung Zürich. Polizei und Ambulanz sind vor Ort. Der Verkehr in Richtung Zürich wird beim Anschluss Frick von der Autobahn ab- und auf die Kantonsstrasse umgeleitet. Laut Medienberichten sollen zwei Autos und ein Lastwagen in den Unfall involviert gewesen sein. Es werden mehrere Todesopfer befürchtet.

Mehr folgt in Kürze.

#A3 #Unfall Verkehr auf FB ZH muss infolge Unfall bei Autobahnanschluss #Frick abgeleitet und über die Kantonsstrasse umgeleitet werden. Autobahnabschnitt vor Bözbergtunnel derzeit gesperrt. — Kapo_Aargau (@Kapo_Aargau) November 27, 2019

(step/sda)