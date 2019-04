St. Galler Kantonspolizei geht mit Elektroautos auf Patrouille

Die Ankündigung kam passend zum «Internationalen Tag des Lärm», wie es im Communiqué heisst. Geliefert werden die umweltfreundlichen und leisen Fahrzeuge von der Firma Hyundai. In den nächsten anderthalb Jahren will die Kantonspolizei 15 weitere Elektromobile in ihre Flotte aufnehmen.

Der Beschaffung ging eine Evaluation voraus, bei der als wichtigste Kriterien Leistung, Reichweite und Preis der E-Mobile definiert wurden. Die Polizeigarage arbeite in Zukunft eng mit Hyundai-Vertretern im ganzen Kanton zusammen, heisst es. (sda)