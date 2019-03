Sturm Bennet fegt mit bis zu 148 km/h über die Schweiz

Am Montag fegt ein Sturmtief über die Schweiz. Nach einem aussergewöhnlich milden Start erreichen die Sturmböen von «Bennet» das Flachland zwischen 10 und 14 Uhr, so Meteonews. Die Experten raten, lose Gegenstände zu verräumen und nicht in die Wälder zu gehen.

Auf dem Bantiger BE (942 m ü.M.) haben die Sturmböen eine Geschwindigkeit von 148 km/h erreicht, laut Meteonews ein derzeitiger Höchstwert.

SRF Meteo erwartet laut einer Mitteilung auf Twitter den Höhepunkt des Sturms zwischen Mitte Vormittag und Abend.

Heute wirds windig: Sturmtief #Bennet bringt im Flachland #Sturmböen mit 70 bis lokal 100 km/h, auf den Bergen gar #Orkanböen bis 130 km/h. Höhepunkt des Sturms zwischen Mitte Vormittag und Abend. #LoseGegenständeSichern #obacht ^jz pic.twitter.com/vaTdhFpHiZ — SRF Meteo (@srfmeteo) March 4, 2019

Laut Wettervorhersage soll sich die Lage bereits am Dienstag wieder beruhigen. Es bleibt trocken mit einzelnen sonnigen Abschnitten. (TA)